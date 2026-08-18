S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Packaging-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 146.98 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Packaging-Aktie investiert, befänden sich nun 6.804 Packaging-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 1’721.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 252.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72.11 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Packaging zuletzt 22.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch