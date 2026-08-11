Packaging Aktie 1011163 / US6951561090
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Packaging-Aktie Investoren gebracht.
Am 11.08.2025 wurde das Packaging-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 196.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Packaging-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.509 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.56 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 10.08.2026 auf 254.75 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 29.56 Prozent gleich.
Packaging erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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