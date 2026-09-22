S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Packaging-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 140.74 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.711 Packaging-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Packaging-Aktie auf 238.31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169.33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69.33 Prozent angezogen.

Packaging wurde am Markt mit 20.73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch