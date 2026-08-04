Packaging Aktie 1011163 / US6951561090
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Packaging-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Packaging-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74.25 USD wert. Bei einem Packaging-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134.680 Packaging-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 33’816.84 USD, da sich der Wert eines Packaging-Anteils am 03.08.2026 auf 251.09 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 238.17 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Packaging eine Börsenbewertung in Höhe von 21.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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