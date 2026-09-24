Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Organon Company von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Organon Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 5 Jahren wurde das Organon Company-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Organon Company-Aktie an diesem Tag 33.69 USD wert. Bei einem Organon Company-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29.682 Organon Company-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 13.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407.54 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 59.25 Prozent.
Organon Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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