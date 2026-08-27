Organon & Company Aktie 111523364 / US68622V1061
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Organon Company von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Organon Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Organon Company-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.920 Organon Company-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (13.77 USD), wäre die Investition nun 40.20 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 40.20 USD, was einer negativen Performance von 59.80 Prozent entspricht.
Insgesamt war Organon Company zuletzt 3.61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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