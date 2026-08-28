S&P 500-Titel ONEOK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ONEOK von vor 3 Jahren verdient

Die ONEOK-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die ONEOK-Aktie bei 65.38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15.295 ONEOK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (94.72 USD), wäre die Investition nun 1’448.76 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 44.88 Prozent gleich.

ONEOK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59.81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch