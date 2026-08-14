ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel ONEOK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ONEOK-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in ONEOK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden ONEOK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ONEOK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das ONEOK-Papier investiert hätte, hätte er nun 213.447 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 92.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’773.75 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 19’773.75 USD entspricht einer Performance von +97.74 Prozent.
Jüngst verzeichnete ONEOK eine Marktkapitalisierung von 58.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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