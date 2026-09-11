S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Omnicom Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 83.75 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119.403 Omnicom Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 9’486.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.13 Prozent verringert.

Alle Omnicom Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch