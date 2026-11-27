Die Omnicom Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Omnicom Group-Anteile 67.75 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicom Group-Aktie investiert, befänden sich nun 14.760 Omnicom Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicom Group-Papiers auf 90.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’338.75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33.87 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Omnicom Group belief sich zuletzt auf 24.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch