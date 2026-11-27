|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Omnicom Group-Investment?
|
27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicom Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Omnicom Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Omnicom Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Omnicom Group-Anteile 67.75 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicom Group-Aktie investiert, befänden sich nun 14.760 Omnicom Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicom Group-Papiers auf 90.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’338.75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33.87 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Omnicom Group belief sich zuletzt auf 24.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.