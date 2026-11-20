Am 20.11.2023 wurde das Omnicom Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79.17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Omnicom Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.263 Omnicom Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108.08 USD, da sich der Wert einer Omnicom Group-Aktie am 19.11.2026 auf 85.57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.08 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 24.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch