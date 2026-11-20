|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Omnicom Group-Investition?
|
20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Omnicom Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 20.11.2023 wurde das Omnicom Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79.17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Omnicom Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.263 Omnicom Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 108.08 USD, da sich der Wert einer Omnicom Group-Aktie am 19.11.2026 auf 85.57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.08 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Omnicom Group betrug jüngst 24.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicom Group Inc.
Analysen zu Omnicom Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.