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|Omnicom Group-Investmentbeispiel
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Omnicom Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Omnicom Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75.58 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Omnicom Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132.310 Omnicom Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’923.52 USD, da sich der Wert eines Omnicom Group-Anteils am 22.10.2026 auf 82.56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9.24 Prozent gleich.
Omnicom Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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