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Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058

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Langfristige Performance 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Occidental Petroleum von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Occidental Petroleum
46.48 CHF -2.06%
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Occidental Petroleum-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 77.17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.296 Occidental Petroleum-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 75.69 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 25.08.2026 auf 58.41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24.31 Prozent vermindert.

Der Occidental Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 60.01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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