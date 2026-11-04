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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Occidental Petroleum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Occidental Petroleum-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.01 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 15.870 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 959.05 USD, da sich der Wert einer Occidental Petroleum-Aktie am 03.11.2026 auf 60.43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4.09 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum belief sich zuletzt auf 60.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Occidental Petroleum am 04.11.2026
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