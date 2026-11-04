S&P 500-Titel Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Occidental Petroleum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.01 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 15.870 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 959.05 USD, da sich der Wert einer Occidental Petroleum-Aktie am 03.11.2026 auf 60.43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4.09 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Occidental Petroleum belief sich zuletzt auf 60.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch