Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Occidental Petroleum-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24.149 Occidental Petroleum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’289.06 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 24.11.2026 auf 53.38 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’289.06 USD, was einer positiven Performance von 28.91 Prozent entspricht.

Insgesamt war Occidental Petroleum zuletzt 52.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch