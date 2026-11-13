S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das NXP Semiconductors-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 97.73 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NXP Semiconductors-Aktie investiert, befänden sich nun 10.232 NXP Semiconductors-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’734.98 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 12.11.2026 auf 267.29 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 173.50 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von NXP Semiconductors belief sich jüngst auf 67.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch