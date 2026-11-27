Am 26.11.2025 wurden NVR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7’566.67 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die NVR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.322 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 7’951.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6’016.97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20.48 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete NVR eine Marktkapitalisierung von 15.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch