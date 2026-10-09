NVR Aktie 122070 / US62944T1051
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVR von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in NVR-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurde die NVR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6’164.97 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die NVR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.162 NVR-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 973.65 USD, da sich der Wert eines NVR-Papiers am 08.10.2026 auf 6’002.55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2.63 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für NVR eine Börsenbewertung in Höhe von 15.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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