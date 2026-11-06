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|NVR-Investition im Blick
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen NVR-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 06.11.2023 wurde das NVR-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NVR-Anteile bei 5’920.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.689 NVR-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’834.09 USD, da sich der Wert eines NVR-Papiers am 05.11.2026 auf 6’414.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.34 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von NVR belief sich zuletzt auf 16.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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