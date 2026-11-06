S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 06.11.2023 wurde das NVR-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NVR-Anteile bei 5’920.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.689 NVR-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’834.09 USD, da sich der Wert eines NVR-Papiers am 05.11.2026 auf 6’414.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.34 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von NVR belief sich zuletzt auf 16.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch