S&P 500-Titel NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden NVR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6’158.70 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die NVR-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.624 Anteilen. Die gehaltenen NVR-Papiere wären am 13.08.2026 10’351.21 USD wert, da der Schlussstand 6’375.00 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 3.51 Prozent.

NVR wurde am Markt mit 16.82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch