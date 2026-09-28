Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Nucor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Nucor-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 138.13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.724 Nucor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 247.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.00 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Nucor belief sich jüngst auf 56.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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