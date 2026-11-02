S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nucor-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 151.26 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66.111 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nucor-Papiers auf 273.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’105.91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 81.06 Prozent.

Der Marktwert von Nucor betrug jüngst 62.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch