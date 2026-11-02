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|Lohnendes Nucor-Investment?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nucor-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nucor-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 151.26 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66.111 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nucor-Papiers auf 273.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’105.91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 81.06 Prozent.
Der Marktwert von Nucor betrug jüngst 62.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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