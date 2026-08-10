Nucor Aktie 958362 / US6703461052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nucor-Investment
|
10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nucor-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Nucor-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 166.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60.147 Nucor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 272.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’397.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63.98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nucor bezifferte sich zuletzt auf 62.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.07.26
|Ausblick: Nucor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Nucor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nucor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Nucor Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.