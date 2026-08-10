S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Nucor-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 166.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60.147 Nucor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 272.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’397.81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63.98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nucor bezifferte sich zuletzt auf 62.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch