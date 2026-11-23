|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nucor-Aktie Investoren gebracht.
Die Nucor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 152.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65.638 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 15’728.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 239.62 USD belief. Damit wäre die Investition um 57.28 Prozent gestiegen.
Nucor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.11.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.10.26
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Nucor Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.