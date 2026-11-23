Die Nucor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 152.35 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65.638 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 15’728.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 239.62 USD belief. Damit wäre die Investition um 57.28 Prozent gestiegen.

Nucor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch