S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Nucor-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Nucor-Aktie an diesem Tag bei 36.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 275.558 Nucor-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 45’128.13 USD, da sich der Wert eines Nucor-Anteils am 09.01.2026 auf 163.77 USD belief. Damit wäre die Investition um 351.28 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Nucor eine Marktkapitalisierung von 37.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch