S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 30.03.2021 wurde die Nucor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80.39 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Nucor-Aktie investiert hat, hat nun 12.439 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nucor-Papiers auf 163.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’032.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 103.22 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Nucor betrug jüngst 37.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch