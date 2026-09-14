Nucor Aktie 958362 / US6703461052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nucor-Investment gewesen.
Am 14.09.2021 wurde das Nucor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nucor-Anteile bei 106.20 USD. Bei einem Nucor-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.416 Nucor-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nucor-Papiere wären am 11.09.2026 2’442.84 USD wert, da der Schlussstand 259.43 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 144.28 Prozent zugenommen.
Nucor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26