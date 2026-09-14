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Nucor Aktie 958362 / US6703461052

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Frühe Investition 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nucor-Investment gewesen.

Nucor
209.62 CHF 1.09%
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Am 14.09.2021 wurde das Nucor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nucor-Anteile bei 106.20 USD. Bei einem Nucor-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.416 Nucor-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nucor-Papiere wären am 11.09.2026 2’442.84 USD wert, da der Schlussstand 259.43 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 144.28 Prozent zugenommen.

Nucor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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