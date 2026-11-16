|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Nucor-Investment?
|
16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Nucor-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Nucor-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59.85 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Nucor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.708 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’206.02 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 13.11.2026 auf 251.73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 320.60 Prozent gesteigert.
Nucor war somit zuletzt am Markt 56.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nucor Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.10.26
|Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.26
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.10.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Nucor Corp.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.