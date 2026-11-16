S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Nucor-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59.85 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Nucor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.708 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’206.02 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 13.11.2026 auf 251.73 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 320.60 Prozent gesteigert.

Nucor war somit zuletzt am Markt 56.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch