S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Nucor-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Nucor-Anteile an diesem Tag bei 119.57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.836 Nucor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 224.90 USD, da sich der Wert eines Nucor-Anteils am 14.08.2026 auf 268.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124.90 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Nucor einen Börsenwert von 61.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch