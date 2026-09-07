Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nucor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.09.2023 wurde das Nucor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nucor-Anteile bei 168.90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.592 Nucor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 154.57 USD, da sich der Wert eines Nucor-Papiers am 04.09.2026 auf 261.07 USD belief. Mit einer Performance von +54.57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Nucor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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