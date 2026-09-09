S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine NRG Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden NRG Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die NRG Energy-Aktie an diesem Tag 152.26 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das NRG Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.568 NRG Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 785.76 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Papiers am 08.09.2026 auf 119.64 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 21.42 Prozent.

NRG Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch