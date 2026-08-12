NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NRG Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in NRG Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der NRG Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 156.69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.638 NRG Energy-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.45 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Anteils am 11.08.2026 auf 119.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.55 Prozent verringert.
NRG Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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