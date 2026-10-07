NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NRG Energy von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren NRG Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das NRG Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die NRG Energy-Aktie an diesem Tag 162.61 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.497 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der NRG Energy-Aktie auf 103.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’371.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.29 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte NRG Energy einen Börsenwert von 20.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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