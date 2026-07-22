NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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22.07.2026 16:02:37
S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in NRG Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
NRG Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.618 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 344.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131.60 USD belief. Damit wäre die Investition um 244.50 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von NRG Energy betrug jüngst 27.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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