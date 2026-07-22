S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’397 0.7%  SPI 20’189 0.5%  Dow 52’452 0.4%  DAX 25’160 0.6%  Euro 0.9272 0.1%  EStoxx50 6’315 0.5%  Gold 4’156 1.9%  Bitcoin 53’518 -1.0%  Dollar 0.8125 0.0%  Öl 93.5 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor einem Jahr verdient
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient
Suche...

NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable NRG Energy-Investition? 22.07.2026 16:02:37

S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NRG Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

NRG Energy
110.34 CHF 2.40%
Kaufen Verkaufen

NRG Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.618 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 344.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131.60 USD belief. Damit wäre die Investition um 244.50 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von NRG Energy betrug jüngst 27.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu NRG Energy Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten