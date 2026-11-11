S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit NRG Energy-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45.55 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.954 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (97.11 USD), wäre das Investment nun 2’131.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113.19 Prozent vermehrt.

Am Markt war NRG Energy jüngst 20.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch