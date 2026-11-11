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|Lohnender NRG Energy-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen NRG Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit NRG Energy-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45.55 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.954 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (97.11 USD), wäre das Investment nun 2’131.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113.19 Prozent vermehrt.
Am Markt war NRG Energy jüngst 20.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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