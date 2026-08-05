S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit NRG Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.62 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 734.214 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NRG Energy-Papiers auf 117.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85’932.45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 759.32 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NRG Energy einen Börsenwert von 29.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch