S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr angefallen

Am 04.11.2025 wurde die Norwegian Cruise Line-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Norwegian Cruise Line-Aktie an diesem Tag 18.79 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.322 Norwegian Cruise Line-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Norwegian Cruise Line-Papiers auf 17.42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92.71 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 7.29 Prozent.

Der Marktwert von Norwegian Cruise Line betrug jüngst 8.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch