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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Norwegian Cruise Line-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Norwegian Cruise Line-Papier an diesem Tag bei 40.58 USD. Bei einem Norwegian Cruise Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.464 Norwegian Cruise Line-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 17.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42.14 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 57.86 Prozent.
Norwegian Cruise Line wurde am Markt mit 7.80 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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