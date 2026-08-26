Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Norwegian Cruise Line eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 26.08.2021 wurden Norwegian Cruise Line-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25.33 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 394.789 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’814.05 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Papiers am 25.08.2026 auf 17.26 USD belief. Damit wäre die Investition 31.86 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Norwegian Cruise Line betrug jüngst 7.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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