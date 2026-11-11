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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Norwegian Cruise Line-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75.873 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’404.40 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Papiers am 10.11.2026 auf 18.51 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 40.44 Prozent.
Alle Norwegian Cruise Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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