S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75.873 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’404.40 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Papiers am 10.11.2026 auf 18.51 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 40.44 Prozent.

Alle Norwegian Cruise Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch