NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NortonLifeLock-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das NortonLifeLock-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30.74 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.253 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers auf 29.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.58 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für NortonLifeLock eine Börsenbewertung in Höhe von 17.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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