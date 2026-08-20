NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NortonLifeLock-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen NortonLifeLock-Anteile letztlich bei 23.72 USD. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 421.585 NortonLifeLock-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie auf 27.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’610.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.10 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock bezifferte sich zuletzt auf 16.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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