Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Northrop Grumman-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde die Northrop Grumman-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Northrop Grumman-Aktie an diesem Tag 400.88 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hat, hat nun 2.495 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’273.82 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Anteils am 19.10.2026 auf 510.65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.38 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Northrop Grumman betrug jüngst 73.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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