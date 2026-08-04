S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Northrop Grumman-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Northrop Grumman-Anteile bei 218.34 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 45.800 Northrop Grumman-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’120.00 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Anteils am 03.08.2026 auf 548.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 151.20 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Northrop Grumman eine Marktkapitalisierung von 77.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch