S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northrop Grumman-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Northrop Grumman-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Northrop Grumman-Anteile an diesem Tag 362.66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.574 Northrop Grumman-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 549.28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’145.87 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 51.46 Prozent.

Zuletzt verbuchte Northrop Grumman einen Börsenwert von 78.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch