Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Northrop Grumman eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2021 wurde das Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 348.52 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hat, hat nun 0.287 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Northrop Grumman-Aktien wären am 21.09.2026 151.11 USD wert, da der Schlussstand 526.66 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.11 Prozent angewachsen.
Alle Northrop Grumman-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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