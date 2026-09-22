S&P 500-Titel Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2021 wurde das Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Northrop Grumman-Aktie bei 348.52 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hat, hat nun 0.287 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Northrop Grumman-Aktien wären am 21.09.2026 151.11 USD wert, da der Schlussstand 526.66 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.11 Prozent angewachsen.

Alle Northrop Grumman-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch