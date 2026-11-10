S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2023 wurde die Norfolk Southern-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Norfolk Southern-Anteile an diesem Tag bei 196.88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 50.792 Norfolk Southern-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Norfolk Southern-Papiers auf 325.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’549.17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 65.49 Prozent.

Norfolk Southern wurde am Markt mit 71.47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch