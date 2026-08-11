Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norfolk Southern-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Norfolk Southern-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Norfolk Southern-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 278.32 USD. Bei einem Norfolk Southern-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.593 Norfolk Southern-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 333.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’199.88 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 19.99 Prozent.
Der Börsenwert von Norfolk Southern belief sich jüngst auf 75.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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