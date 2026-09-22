S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norfolk Southern-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Norfolk Southern-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Norfolk Southern-Aktie an diesem Tag 239.52 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.175 Norfolk Southern-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 309.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’290.37 USD wert. Mit einer Performance von +29.04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Norfolk Southern markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch