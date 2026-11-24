Heute vor 10 Jahren wurde das Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Norfolk Southern-Anteile an diesem Tag 104.04 USD wert. Bei einem Norfolk Southern-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.612 Norfolk Southern-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Norfolk Southern-Papiere wären am 23.11.2026 3’043.54 USD wert, da der Schlussstand 316.65 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 204.35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern bezifferte sich zuletzt auf 70.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch