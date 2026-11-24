|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Norfolk Southern-Investition?
|
24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Norfolk Southern-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das Norfolk Southern-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Norfolk Southern-Anteile an diesem Tag 104.04 USD wert. Bei einem Norfolk Southern-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.612 Norfolk Southern-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Norfolk Southern-Papiere wären am 23.11.2026 3’043.54 USD wert, da der Schlussstand 316.65 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 204.35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Norfolk Southern bezifferte sich zuletzt auf 70.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Norfolk Southern Corp.
Analysen zu Norfolk Southern Corp.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow stabil -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.